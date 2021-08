Fim do fair-play financeiro e método à imagem da NBA: UEFA tem mudança em vista

Segundo o "The Times", o organismo que rege o futebol europeu estará a ponderar a substituição do sistema de fair-play financeiro.

A UEFA poderá implementar aquilo que seria uma das mudanças mais significativas dos últimos anos no futebol europeu.

Segundo o "The Times", o organismo que rege o futebol europeu estará a ponderar a substituição do sistema de fair-play financeiro, que gerou muita polémica, por um método à imagem do que é utilizado, por exemplo, na NBA e na NFL.

O novo método será discutido e votado na próxima convenção da UEFA, em setembro, na Suíça e, caso seja aprovado, incluirá limites salariais e impostos de luxo para os clubes, tendo efeito a partir de 2022.

De acordo com as mesmas informações, os clubes poderiam comprometer-se com os salários apenas com um máximo de 70 por cento do seu rendimento anual. No caso de excederem o valor por alguma razão, não seriam expulsos da competição, mas seriam obrigados a pagar um imposto de luxo, que entraria para os fundos da UEFA. O organismo utilizaria este excedente para distribuir entre os restantes clubes, reforçando assim as suas hipóteses e equilibrando o nível médio.

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, é um adepto do sistema americano e há muito que tem vindo a considerar a forma de o introduzir na Europa.