Fim de novela em Anfield: Salah renova contrato com o Liverpool

Extremo egípcio vai continuar em Anfield, depois de meses de especulação quanto a uma possível saída

Mohamed Salah vai continuar a espalhar o seu talento com a camisola do Liverpool. Os reds anunciaram a renovação de contrato nesta sexta-feira, depois de vários meses de especulação quanto a uma possível saída.

Em comunicado, o clube da cidade dos Beatles não especificou até quando o egípcio ficou ligado à instituição, mas a imprensa inglesa avança que o novo vínculo é válido até 2025.

Em Anfield desde 2017, Salah tornou-se numa das grandes figuras do Liverpool. O egípcio é já o nono melhor marcador da história do clube, com 156 golos marcados em 254 jogos.