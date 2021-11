Fim de ligação à vista? Solskjaer muito perto de ser despedido, diz jornalista italiano

Fabrizio Romano dá o divórcio como inevitável

Estará para muito breve, por horas, provavelmente, o fim de ligação entre Ole Gunnar Solskjaer e o Manchester United. Quem o diz é o jornalista Fabrizio Romano.

Segundo Romano, depois de uma reunião de cinco horas entre os membros da direção do clube, chegou-se a uma decisão: a de afastar o norueguês do comando técnico dos red devils.

Assim que Joe Glazer, dono do clube, aprove, a decisão tornar-se-á oficial, ficando por perceber em que condições o antigo avançado abandonará o clube.

O Manchester United voltou a ser goleado na Premier League este sábado, perdendo por 4-1 no terreno do Watford. A liderança já está a doze pontos e o lugar na tabela no final deste sábado é sétimo, mas tal pode piorar no que resta de jornada.