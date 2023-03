Fim da polémica: BBC reintegra Gary Lineker no "Match of the Day"

Antigo internacional inglês foi afastado temporariamente do cargo de apresentador do programa após ter publicado um comentário polémico nas redes sociais sobre a nova política de imigração no Reino Unido.

Gary Lineker, antigo internacional inglês que criticou nas redes sociais a nova política de imigração no Reino Unido - que tenta travar a entrada de imigrantes ilegais através do Canal da Mancha -, comparando-a com a de Hitler - foi reintegrado pela BBC, retomando o cargo de apresentador do "Match of the Day" (MOTD), programa de sucesso sobre a atualidade futebolística em Inglaterra.

Um dia depois de Tim Davie, diretor-geral da BBC, ter garantido que a estação estava em negociações com o apresentador, foi agora anunciado o seu regresso, assim como uma revisão independente sobre as diretrizes relacionadas com a utilização de redes sociais por parte dos trabalhadores.

"Toda a gente admite que este foi um período difícil para o staff, os contribuidores, os apresentadores e, mais importante, as nossas audiências. Pedimos desculpa por isso", reagiu o dirigente.

Já Lineker recorreu às redes sociais para mostrar satisfação com a sua reintegração, agradecendo ainda o apoio que recebeu, tanto por parte dos colegas de profissão como da comunidade futebolística.

"Após uns dias surreais, estou encantado por termos navegado através disto. Quero agradecer a todos pelo apoio incrível, particularmente dos meus colegas na BBC Sport, devido à admirável solidariedade que demonstraram. O futebol é um desporto de equipa, mas o seu apoio foi intoxicante. Tenho apresentado desporto na BBC por quase três décadas e estou imensamente orgulhoso por trabalhar com a melhor e mais justa transmissora no mundo. Mal posso esperar por voltar à cadeira do MOTD no sábado", assumiu.

"Um pensamento final: por mais difíceis que os últimos dias tenham sido, simplesmente não se comparam a ter de fugir de casa devido a perseguição ou guerra e ter de procurar refúgio numa terra distante. A empatia que vi em relação à luta deles [refugiados de guerra] aquece-me o coração. Continuamos um país cheio de pessoas predominantemente tolerantes, acolhedoras e generosas. Obrigado", completou.

Recorde-se que o afastamento inicial de Lineker pela estação televisiva britânica foi recebido com uma onda de protestos, liderada pelos próprios colegas no MOTD, que recusaram participar na edição do último fim de semana.

Em solidariedade com o antigo jogador, que assistiu ao vivo à partida entre o Leicester e o Chelsea (1-3), no sábado, também vários jogadores e treinadores demonstraram a intenção de não participar nas habituais declarações pós-jogo, levando a que a Premier League anunciasse que não haveriam entrevistas rápidas para o MOTD.

Dessa forma, o programa acabou encurtado a 20 minutos, sendo transmitido no sábado e domingo sem apresentadores e comentadores, passando apenas repetições de lances e resumos das partidas.