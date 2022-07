Fim à vista na novela: Robert Lewandowski está prestes a reforçar o Barcelona

A Imprensa alemã e polaca dá por fechado o acordo entre o Barcelona e o Bayern

Está prestes a terminar aquela que tem sido uma das principais, se não a maior, novela deste mercado de verão. Robert Lewandowski, de acordo com a Imprensa alemã e polaca, vai ser reforço do Barcelona nas próximas horas, depois de o clube ter chegado a acordo com o Bayern.

Após já se ter apresentado no primeiro dia de trabalhos de pré-época do gigante bávaro, que representa há oito temporadas, com números astronómicos (344 golos em 375 jogos), Lewandowski deverá assim abandonar o Bayern, um desejo que expressou publicamente várias vezes desde a abertura do mercado.

Fontes próximas ao Barcelona, citadas pelo jornal As, acrescentam que o timing da chegada a um acordo se deve à vontade do avançado, que está prestes a fazer 34 anos, de não marcar presença no jogo de apresentação do Bayern aos adeptos, marcado para este sábado, nem no estágio de pré-época que o clube vai realizar nos Estados Unidos e cuja viagem está agendada para segunda-feira.

De acordo com a mesma fonte, o Barcelona vai pagar um valor a rondar os 45 e os 50 milhões de euros pelo goleador polaco, que ainda tinha mais um ano de contrato com o Bayern.

Outro sinal que aponta para a iminência do negócio é uma interação de Anna Lewandowska, mulher do jogador, no Twitter - reagiu com um "emoji" a fazer um sinal esperançoso a uma publicação de um adepto blaugrana que já dá as boas-vindas a Lewa.