Filipe Luís recorda "discussões com Jorge Jesus": "Ele não aceitava, mas não dava"

Filipe Luís, defesa-esquerdo do Flamengo

O Flamengo vai jogar na quarta-feira contra o Aucas, do Equador, na Libertadores, e o veterano lateral-esquerdo recordou, em entrevista à TV Globo, como foi outro jogo em altitude, naquele país, em 2020

Memórias de jogar em altitude: "O mais complicado que joguei foi contra o Independiente Del Valle do Ramírez, em 2020, da Recopa, na altitude. Foi muito difícil. Começamos o jogo perdendo, viramos, mas eles empataram no fim com um golo de penálti. O 2-2 foi um resultado completamente enganoso, um jogo superdifícil. A gente tentava pressionar e não conseguia. Eu lembro da sensação de olhar para os companheiros da linha de marcação atrás e não conseguir nem falar. Sofrimento demais. Foi o jogo mais complicado de todos. Acabamos saindo de lá vivos e em casa vencemos por 3 a 0 e fomos campeões da Recopa. Foi bom, foi especial, mas só quem jogou aquele jogo sabe o sofrimento que foi."

Reação de Jorge Jesus, na altura treinador do Flamengo: "Lembro de muitas discussões até com o Jorge Jesus na época porque a gente não estava a fazer o que ele queria, mas é que não dava. Fisicamente não dava. A gente não estava a conseguir, a gente não chegava, e ele não aceitava. A partir daquele jogo ele entendeu o que era jogar mesmo na altitude e sentir a dificuldade da altura."