Filipe Luís, lateral-esquerdo do Flamengo, esteve no Estádio do Dragão a assistir ao FC Porto-Benfica, na companhia do português Tiago, com quem partilhou balneário no Atlético de Madrid. O brasileiro publicou uma fotografia no Instagram e mitos adeptos do Flamengo pediram, nos comentários, para que o jogador levasse Jorge Jesus para o Mengão.

Também Toto Salvio, ex-Benfica, e Wendell, lateral-esquerdo do FC Porto, fizeram comentários na publicação.

Veja aqui: