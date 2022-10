Filho do presidente do Barcelona detido na véspera do Real Madrid-Barceloma

O filho de Joan Laporta, que também se chama Joan, foi detido depois de, alegadamente, ter abanado e ameaçado a sua namorada num restaurante.

O jornal La Vanguardia avança esta segunda-feira que o filho do presidente do Barcelona, que também se chama Joan Laporta, já não se encontra em custódia policial, após ter sido detido no domingo, a cerca de uma hora do El Clásico, que terminou com uma vitória caseira do Real Madrid por 3-1.

Laporta foi detido, de acordo com fontes policiais, após alegadamente ter "maltratado" a sua namorada num restaurante situado no centro de Madrid, abanando-a e proferindo ameaças.

O momento terá surpreendido várias testemunhas presentes no estabelecimento, com escoltas de um ministro espanhol a terem sido os responsáveis pela chamada às autoridades.

Segundo o jornal online El Espanol, o filho do presidente catalão dirigiu-se à polícia madrilena de uma forma muito agressiva, resistindo, num primeiro momento, à detenção.

Os agentes acabaram por administrar um calmante a Laporta, que acabaria por se encontrar mais tarde com o pai no serviço policial da Unidade de Atenção à Família e Mulher (UFAM), onde foram realizadas as devidas diligências, que resultaram numa acusação de maus-tratos.