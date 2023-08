Filho de Simeone já foi operado após grave lesão: "Infelicidade que não esperava"

Giuliano Simeone recorreu às redes sociais para garantir que tudo correu bem na cirurgia

Giuliano Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid, já foi operado. O extremo do Alavés sofreu uma fratura na tíbia e no perónio num particular e reagiu nas redes sociais ao momento.

"Queria dizer que correu tudo bem [na operação]. O futebol é um desafio e tocou-me uma infelicidade que não esperava. Vou encarar isto com a mesma determinação de sempre, para superar da melhor forma", escreveu, na sua conta de Instagram.

Titular na partida, Simeone até marcou aos 80 minutos, reduzindo a desvantagem do Alavés para 2-1, mas cinco minutos depois, sofreu uma entrada por trás que levou a que fosse hospitalizado, resultando no fim prematuro do encontro entre o emblema espanhol e o Burgos, da segunda divisão do mesmo país.

Formado no Atlético de Madrid, Simeone foi emprestado na época passada ao Saragoça, apontando nove golos e três assistências em 37 jogos. Neste mercado voltou a ser cedido, desta vez ao Alavés.