Filho de Simeone brilha em Itália e pode aquecer mercado de inverno

Giovanni Simeone é o goleador do Hellas Verona.

Giovanni Simeone, filho do treinador do Atlético, está a protagonizar uma grande temporada ao serviço do Hellas Verona e virou rumor de mercado em Inglaterra.

De acordo com o "Express", o avançado argentino suscitou a atenção do West Ham, atual terceiro classificado da Premier League e poderá avançar com uma proposta no mercado de inverno.

Com nove golos em dez jogos esta época, Giovanni vive, aos 26 anos, um dos pontos altos da carreira, que conta com passagens por Cagliari, Fiorentina, Génova, Banfield e River Plate.