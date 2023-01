Filho de Ronaldinho treina à experiência no Barcelona

João Mendes, avançado de 17 anos, poderá vir a assinar um contrato com o antigo clube do seu pai.

João Mendes, filho de Ronaldinho, está a treinar à experiência no Barcelona. A informação foi revelada esta terça-feira pelo jornal Marca, que explica que o avançado, de apenas 17 anos, poderá integrar a equipa de juvenis do emblema caso impressione neste período.

Depois de ter rescindido contrato com o Cruzeiro, o filho do antigo médio ofensivo poderá assim seguir as pisadas do pai e assinar pelo Barcelona. O assunto está a ser tratado pessoalmente por Joan Laporta, presidente do clube, que tem uma relação muito próxima com Ronaldinho.

Apesar disso, serão os elementos da equipa técnica a determinar se o jovem tem qualidade suficiente para integrar os juvenis do Barcelona.