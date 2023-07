Filho de Maldini também deixa o Milan e ruma ao Empoli

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Daniel Maldini esteve emprestado na última época ao Spezia

O médio ofensivo Daniel Maldini, de 21 anos, filho de Paolo Maldini, também está de saída do Milan.

Depois de na última época ter rodado no Spezia, esperava-se que na próxima época ficasse no plantel principal, mas nova cedência com opção de compra, ao Empoli, é o seu destino.

De 2019 a 2022, em três épocas seguidas, foi utilizado na equipa principal do Milan.

Daniel segue os passos do pai, que após uma vida ligada aos rossoneri como jogador e mais recentemente como dirigente, saiu abruptamente neste defeso, logo após consumar a renovação de Rafael Leão.