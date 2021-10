Dairon Asprilla, avançado dos Portland Timbers e filho do antigo internacional colombiano Faustino Asprilla, marcou um grande golo da vitória (2-0) da sua equipa sobre os San José Earthquakes, na MLS. Um pontapé de bicicleta de fora da área que, no entanto, teve a "ajuda" do guarda-redes, que estava fora da baliza. [veja o tweet abaixo]