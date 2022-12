Filhas revelam que Pelé contraiu covid-19 e atiram: "É grave"

Lenda do futebol mundial está internado e a situação não é fácil, como revelam as suas filhas. Garantem, ainda assim, que não está em risco de vida

O atual estado de saúde preocupante de Pelé está, também, relacionado com a covid-19. As filhas da lenda brasileira confirmaram que o antigo craque contraiu o vírus antes de piorar significativamente e, até, de ser internado numa cama de hospital.

"Há umas três semanas ele apanhou covid. Está vacinado, com todas as vacinas, mas, por causa dos medicamentos para o cancro e da quimioterapia, está fragilizado e acabou por sofrer uma infeção no pulmão. Por isso foi hospitalizado, por causa da infeção no pulmão. É grave? É, porque ele tem uma certa idade e está a ser tratado a um cancro", explicaram, no programa "Fantástico".

Ainda assim, uma das filhas de Edson Arantes do Nascimento garantiu que, até ver, o brasileiro não corre risco de vida.

"No hospital ele está mais bem acompanhado. Mas não está nos cuidados intensivos, está num quarto normal. Não está em risco. Por ser uma pessoa com uma saúde mais delicada, é melhor estar no hospital", explicou.