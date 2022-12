Filha de Pelé mostra-se ao lado do pai no hospital: "Seguimos na luta e na fé"

Pelé está internado desde o final de novembro.

Kely Nascimento, filha de Pelé, publicou, na rede social Instagram, uma fotografia em que aparece abraçada ao pai, no Hospital Albert Einstein. "Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos", escreveu a acompanhar.

A lenda do futebol brasileiro e mundial, único jogador tricampeão do Mundo, dera entrada no hospital no dia 29 de setembro para reavaliação do tratamento ao cancro detetado em setembro de 2021, e para tratar-se de uma infeção respiratória, agravada pela covid-19, com antibióticos, explicou na altura a equipa médica.

Na quarta-feira, a unidade hospitalar deu conta do agravar da situação clínica do "Rei": "Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para um tumor de cólon e tratamento de uma infeção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipa médica."