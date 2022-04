Filha de Maradona diz que camisola do pai a ser leiloada não é a da "mão de Deus"

Maradona marcou dois golos à Inglaterra no Mundial de 1986, no México

Redação com Lusa

Dalma Maradona garante saber quem está na posse da peça, mas evitou informar o nome do dono

A família de Maradona alega que a camisola com que Diego Maradona marcou o golo, conhecido por "mão de Deus", à Inglaterra, no Mundial'1986, que será leiloada, não se trata da usada pelo antigo craque argentino, falecido em 2020.

Dalma Maradona, filha do ex-jogador, assegura que a peça que a Sotheby's vai leiloar foi utilizada na primeira parte do desafio dos quartos-de-final, e não no segundo tempo, altura em que "El Pibe" marcou os dois golos (51' e 55') que ditaram o triunfo sobre os ingleses (2-1).

A camisola a leilão pertence ao ex-internacional inglês Steve Hodge, conseguida após uma troca com o argentino após o duelo, em que Maradona marcou um golo com a ajuda da mão e outro considerado o melhor do século XX, ao fintar vários jogadores.

A filha do ex-campeão mundial argentino garantiu que o pai não trocaria a emblemática camisola com Steve Hodge e disse que sabe quem está na sua posse, mas evitou informar o nome do dono.

Hodge afirmou, há alguns anos, ser o dono da camisola histórica, que foi exibida num museu, em Londres, e será leiloada online entre 20 de abril a 4 de maio. O encaixe poderá chegar aos 4,7 milhões de euros.