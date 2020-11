Filha de Maradona chora com homenagem da equipa do Boca Juniors na Bombonera

Dalma emocionou-se com a homenagem da equipa do Boca Juniores

Jogadores do emblema de Boca Juniors dedicaram o primeiro golo frente ao Newells a Dalma Maradona, presente naquele que era o camarote do pai, Diego Maradona. Antes do apito inicial, aplaudiu-se El Pibe ao som de 'La Mano de Dios'

Dalma Maradona, filha do malogrado célebre futebolista argentino Diego Maradona, foi às lágrimas, este domingo, com a homenagem feita pela equipa do Boca Juniors, no estádio da Bombonera, instantes depois de Edwin Cardona ter inaugurado o marcador contra o Newell"s.

Os jogadores da formação de Buenos Aires, com o nome de Maradona no dorsal, aproveitaram o habitual momento de celebração para se dirigirem até à linha lateral, pousar uma camisola com o rosto de El Pibe na relva, e aplaudir Dalma Maradona.

A atriz argentina, de 33 anos, estava presente no antigo camarote do pai no mítico reduto, num ato de homenagem ao legado do progenitor.

O momento de forte emoção foi captado pela televisão que transmite o jogo entre Boca Juniors e Newell"s, os dois últimos clubes da carreira de Diego Armando Maradona, referente à Taça do futebol argentino a quem o antigo craque deu recentemente nome.

Dalma Maradona, que foi convidada pelo Boca Juniors para estar presente, este domingo, na Bombonera, apresentou-se no recinto argentino visivelmente abatida pela morte do pai, ocorrida na passada quarta-feira.

Antes do apito inicial da partida da Taça Diego Armando Maradona, os jogadores de Boca Juniors e Newell's já haviam aplaudido o antigo futebolista durante um minuto, ao som da célebre música 'La Mano de Dios', criada em representação do célebre camisola 10.