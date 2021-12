Figura do Palmeiras recorda as críticas: "Diziam que Abel Ferreira não era aquilo tudo..."

Zé Rafael foi duas vezes campeão da Libertadores ao lado do treinador português.

Um dos jogadores que acompanham Abel Ferreira desde o início da sua passagem pelo Palmeiras, o médio Zé Rafael aponta o treinador português como um profissional vencedor. Ambos conquistaram juntos as duas últimas Libertadores. Titular absoluto da equipa, o jogador de 28 anos recordou momentos difíceis ao lado de Abel.

"Não foi só o Abel foi bastante criticado em determinados momentos, muitos de nós fomos crucificados por motivos que às vezes nem entendemos. Futebol é coletivo, mas muitas das cobranças são feitas individualmente. Incomoda, mas temos que entender", começou por dizer Zé Rafael, em entrevista ao Globoesporte.

"O Abel foi muito cobrado, diziam que ele não era aquilo tudo, que tinha iniciado o trabalho com a equipa pronta. Ele, como nós, mostrou mais uma vez que com sequência e confiança no processo, no final vale a pena. É um profissional que está sempre a dar o melhor, a estudar os adversários e a preparar a nossa equipa. Ele tem sido muito importante por dar essa consistência. É muito focado e trabalha muito para estar sempre a vencer", acrescentou o médio palmeirense.

Abel Ferreira, atualmente, está a passar as férias em Portugal. No regresso, irá preparar a equipa para a estreia no Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, no dia 8 de fevereiro de 2022. Os brasileiros começam a competição na meia-final, onde defrontarão o vencedor do jogo entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito, que jogam no dia 5 de fevereiro.