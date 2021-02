Figura do Palmeiras e antigo jogador do Bayern não tem dúvidas: "Até me podem perguntar..."

Zé Roberto fala sobre o atual momento do Palmeiras de Abel Ferreira e sobre o Mundial de clubes, que poderá marcar um encontro entre o clube brasileiro e o Bayern na final.

Zé Roberto, antigo jogador e diretor do Palmeiras, falou sobre o momento do clube brasileiro e sobre a possibilidade de uma final do Mundial de clubes entre o "Verdão" e o Bayern, clube que também representou durante seis épocas (entre 2002 e 2005 e depois entre 2007 e 2009).

"Quando eu vejo o Palmeiras no patamar que sempre mereceu estar, fico muito feliz porque fiz parte dessa reconstrução para [conseguir estar a] disputar um Mundial com hipóteses de vencer. Tive uma passagem vitoriosa no Bayern. Até me podem perguntar como fico neste Mundial: eu "estou muito" Palmeiras", começou por dizer em entrevista ao Globoesporte.

"Faço parte desse planeamento, dessa reconstrução. Tenho certeza que o "bate no peito, o Palmeiras é grande" está a fazer sentido hoje, porque uma equipa para disputar o Mundial com possibilidade de ir à final contra o Bayern de Munique tem que ser gigante. Lá atrás eu mencionei isso, e hoje vivenciar é motivo de muita alegria. Estou muito feliz por ter ajudado o Palmeiras", continuou, antes de concluir:

"Fico muito feliz quando vejo estes resultados. Olhar para trás e ver que um dia o que fizeram comigo, eu estou a fazer com os outros... Vamos passando o legado para a nova geração, para que quando terminarem a carreira possam passar para outros atletas."