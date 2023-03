Figura do Nápoles: "Estou a trabalhar para realizar o sonho de jogar na Premier"

Victor Osimhen, melhor marcador destacado da Serie A, falou com The Athletic e admitiu que o sonho passa por jogar numa outra grande liga que não a italiana

Um dos principais responsáveis para a grande temporada do Nápoles, líder incontestável da Serie A, Victor Osimhen está a trabalhar para um sonho maior: um dia, jogar na Premier League. A confissão foi dada pelo próprio.

"Estou a trabalhar arduamente para ter a certeza de um dia realizar o meu sonho de jogar na Premier League. É um processo e só quero manter esta dinâmica, a Serie A é uma das cinco melhores ligas do mundo e é uma sensação incrível para mim", explicou, em conversa com o The Athletic.

Com 19 golos, o avançado do Nápoles é, de forma destacada, o melhor marcador da Serie A, tendo mais cinco tentos do que o segundo, Lautaro Martínez, do Inter. Ao todo, nas várias competições, Osimhen já colocou a bola no fundo das redes em 21 ocasiões.