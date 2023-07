Figura do Leverkusen entre a Premier League e o Al Nassr

Clube alemão já recusou a abordagem dos Aston Villa e do emblema de Cristiano Ronaldo e Luís Castro. Negociações prometem não parar

Moussa Diaby continua a ser um jogador muito pretendido. Figura do Leverkusen, o extremo parece estar entre o Aston Villa, da Premier League, e o Al Nassr, da Arábia Saudita.

Segundo Fabrizio Romano, o clube alemão recusou as primeiras propostas dos dois emblemas, ambas à volta dos 40 milhões, mas as negociações não vão acabar por aqui. Monchi, novo diretor desportivo do antigo campeão europeu, está particularmente confiante.

O clube de Cristiano Ronaldo e Luís Castro já terá mesmo feito uma segunda proposta, com um salário significativamente superior para o internacional francês, que leva cinco temporadas na Bundesliga.