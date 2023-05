Figura do Crystal Palace estreia-se na seleção inglesa

Gareth Southgate chamou 25 jogadores para a receção à Macedónia do Norte e para a visita a Malta

Eberechi Eze é a principal novidade de Gareth Southgate para os compromissos da seleção inglesa, que defronta, no próximo mês de junho, as seleções da Macedónia do Norte e de Malta.

O jogador do Crystal Palace foi chamado pela primeira vez pelo selecionador inglês, que convocou Arnold, do Liverpool, e Dunk, do Brighton, deixando de fora nomes como Ben White, do Arsenal, ou Raheem Sterling, um habitual titular na equipa dos três leões.

Here we go.



Your #ThreeLions squad for June! - England (@England) May 24, 2023