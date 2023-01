Figura croata no Mundial fica na Alemanha até 2024 e com cláusula astronómica

Josko Gvardiol vai continuar no Leipzig para lá do verão. Quem o quiser contratar, terá de desembolsar 110 milhões de euros

Josko Gvardiol vai continuar no RB Leipzig para lá do próximo verão. O próprio central croata confirmou as palavras do diretor desportivo, Max Eberl.

"Não temos qualquer interesse em vender Gvardiol no próximo verão", atirou o dirigente do emblema alemão.

De acordo com a imprensa alemã, o jogador ficará com uma cláusula de rescisão no valor de 110 milhões de euros. O contrato é válido até 2027.

Leia também Portugueses Exibição de João Félix arrasada: "Complicou a Jorge Mendes e Atlético a saída" Espanhóis não ficaram convencidos com exibição do internacional português. Numa altura em que se fala de saída, jogador voltou a ser titular e a merecer confiança de Simeone, numa partida que o Barcelona venceu, por 0-1

Figura da Croácia no último Mundial, Gvardiol foi considerado, de forma quase unânime, como um dos melhores centrais nos relvados do Catar.