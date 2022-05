Lenda da Seleção Nacional elegeu também o melhor golo que viu e marcou e o melhor jogo da carreira, assim como a melhor atmosfera que assistiu num estádio

Luís Figo foi, esta sexta-feira, um dos convidados especiais do portal Goal, juntando-se a Kaká, Christian Karembeu, Robert Pirès e David James num vídeo patrocinado pela Unibet, em que os antigos jogadores elegeram o melhor jogador com quem jogaram, o melhor jogo e golo que fizeram e viram e ainda a melhor atmosfera a que assistiram.

Figo, após admtir alguma dificuldade em destacar um só jogador no meio dos "melhores jogadores do mundo" com quem jogou, elegeu o Ronaldo Nazário como o melhor.

O golo de Zinedine Zidane, na final da Liga dos Campeões de 2022, diante do Bayer Leverkusen, foi o golo que o antigo internacional português considera ser o melhor que testemunhou e quanto ao melhor golo que marcou, Figo recordou aquele que apontou diante da Inglaterra, na fase de grupos do Euro'2000.

"Recebi a bola no meio, com algum espaço e comecei a correr com ela, com a intenção de rematar. Estava um pouco longe, mas tive alguma sorte pela bola ter passado no meio das pernas do adversário", contou.

Já sobre o melhor jogo da carreira, Figo lembrou as meias-finais do Euro'2004, nas quais Portugal venceu os Países Baixos por 2-1 e carimbou a passagem à primeira final da história da Seleção Nacional, referindo ainda que as melhores atmosferas a que assitiu aconteceram em clássicos e dérbi espanhós e italianos, especialmente nos El Clásicos entre Real Madrid e Barcelona e nos Inter-Milan.