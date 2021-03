FIFPro reitera apoio prestado a mulheres na prática de futebol

Associação Internacional de Futebolistas Profissionais compromete-se com a prática feminina de futebol

Redação com Lusa

Associação Internacional de Futebolistas Profissionais assinalou o Dia Internacional da Mulher

A Associação Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro) reiterou esta segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, o apoio prestado às "jogadoras que enfrentam desigualdades e abusos" e frisou as ações de denúncias feitas por atletas em vários países.

"Estamos comprometidos a apoiá-las e contribuir para uma indústria do futebol mais inclusiva", referiu Jonas Baer-Hoffmann, secretário-geral da FIFPro, destacando o empenho e trabalho do organismo em colocar fim ao desequilíbrio existente nas várias estruturas do futebol.

Em comunicado, o organismo salientou as negociações para a implementação das primeiras normas reguladoras da maternidade no futebol e o facto de, desde o início do ano, os regulamentos da FIFA incluírem apoios e proteções específicas para jogadoras grávidas.

A FIFPro recordou ainda a recente alteração dos seus estatutos de forma a garantir que as jogadoras tenham representação em comités executivos através do programa Mulheres no Futebol.