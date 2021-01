FIFA "veta" Superliga europeia e ameaça com proibição a clubes e jogadores

Organismo que tutela o futebol mundial emitiu comunicado conjunto com as seis confederações continentais (UEFA, Conmebol, AFC, CAF, CONCACAF e OFC).

A FIFA emitiu esta quinta-feira um comunicado - em conjunto com as seis confederações continentais (UEFA, Conmebol, AFC, CAF, CONCACAF e OFC) - sobre a eventual criação de uma Superliga europeia, que reúne o apoio de diversos clubes da alta roda do futebol no Velho Continente.

"À luz da recente especulação sobre a criação de uma 'Superliga' fechada por alguns clubes europeus, a FIFA e as seis confederações voltam a reiterar e reforçar com veemência que tal competição não seria reconhecida pela FIFA ou pela respetiva confederação [UEFA]. Como consequência, qualquer clube ou jogador envolvido na competição seria proibido de participar em qualquer competição organizada pela FIFA ou pela respetiva confederação", pode ler-se no comunicado emitido pelo organismo que tutela o futebol mundial, assinado pelo presidente Gianni Infantino e pelos líderes das seus confederações acima mencionadas: Aleksander Ceferin (UEFA), Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa (AFC), Constant Omari (CAF), Vittorio Montagliani (CONCACAF), Alejandro Domínguez (Conmebol) e Lambert Maltock (OFC).

O projeto da Superliga europeia é encabeçado por alguns emblemas - com destaque para o Real Madrid -, mas enfrenta oposição pública de entidades como a UEFA, que pela voz de Ceferin já deu "chumbo" à ideia, assim como a Federação Portuguesa de Futebol, pelo presidente Fernando Gomes.

"(...) As confederações reconhecem o Mundial de Clubes da FIFA, no atual e futuro formato, como única competição de clubes a nível mundial, enquanto a FIFA reconhece as competições clubísticas organizadas pelas confederações como as únicas competições de clubes continentais", acrescenta o comunicado, que vinca a necessidade de defender "os princípios universais de mérito desportivo, solidariedade, promoção e despromoção":

"Os princípios universais de mérito desportivo, solidariedade, promo​​​​​​​ção e despromoção são os alicerces da pirâmide do futebol que assegura o sucesso global do desporto e são, por isso, consagrados nos estatutos da FIFA e das confederações. O futebol tem uma história longa e bem sucedida graças a estes princípios. A participação em provas continentais e globais deve sempre ser conseguida no relvado", remata a nota conjunta da FIFA e das seis confederações.