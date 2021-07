FIFA testa quatro mudanças que podem revolucionar as regras do futebol

Há planos da FIFA para avançar com quatro mudanças nas regras do futebol

Pode estar nos planos da FIFA uma verdadeira revolução nas regras do deporto mais popular do mundo, com a a entidade máxima do futebol a realizar testes para avaliar quatro mudanças. As novidades são:

1) A implantação de duas partes de apenas 30 minutos, com o cronómetro a parar quando a bola sair do campo ou houver faltas. À semelhança do que acontece no basquetebol ou futsal, por exemplo;

2) Substituições ilimitadas. Até antes da pandemia, o máximo eram três alterações por jogo. Com a covid-19, implantou-se o sistema com cinco substituições. As novas condições normais podem levar às alterações sem limites.

3) Permitir lançamentos laterais com os pés. No entender da FIFA, isso permitiria criar situações de muito mais perigo, já que a bola poderia alcançar na área rival com mais facilidade.

4) Punir o cartão amarelo com uma suspensão temporária de 5 minutos. O jogador ficaria de fora do relvado e regressaria ao fim do tempo estipulado.

Estas mudanças estão a ser testadas na Taça do Futuro do Futebol , torneio para sub- 19 disputado por PSV, AZ, Leipzig e Brugge. No final, a FIFA avaliará o impacto destas mudanças e decidirá se as mesmas devem ser alvo de um pedido ao International Board, organismo que fixa as regras do futebol.