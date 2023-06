FIFA testa nova regra de fora de jogo: corpo tem de estar totalmente adiantado

Numa fase inicial, a alteração vai ser testada nas categorias inferiores do futebol sueco, italiano e neerlandês.

A FIFA, juntamente com a International Football Association Board (IFAB), que define as regras do futebol profissional, vão testar uma mudança drástica na forma como os lances de fora de jogo são ajuizados.

Neste âmbito, será colocada em prática, de forma experimental, uma nova regra que dita que o corpo de um jogador tem de estar totalmente adiantado em relação ao último defesa para que seja considerado em posição irregular.

Numa primeira fase, esta alteração, apresentada por Arsène Wenger, lendário treinador do Arsenal, será testada nas categorias inferiores do futebol sueco, italiano e neerlandês

Na Suécia, a experiência vai ser acolhida pela seleção sub-21 e pela seleção feminina de sub-19, dando seguimento a outros testes que envolveram a paragem do relógio quando a bola não está em jogo, à semelhança do que acontece no futsal, e outras alternativas que acabaram por não ser introduzidas.

Esta proposta foi motivada devido aos órgãos pretenderem diminuir o tempo que as equipas de arbitragem demoram a analisar um lance de possível fora de jogo e, ao mesmo tempo, promover o aumento do número de jogadas ofensivas em contexto profissional.