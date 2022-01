FIFA recorda Paco Gento como "figura histórica" detentora de "inúmeros títulos"

Gento, antigo extremo do Real Madrid e "lenda do madridismo", é o maior recordista de títulos europeus de clubes (seis) e de troféus do principal campeonato espanhol (12)

A FIFA recordou, esta terça-feira, os "inúmeros títulos" do antigo internacional espanhol Paco Gento, que morreu aos 88 anos de idade, e a importância que teve como "figura histórica" do Real Madrid durante mais de uma década.

"Os seus inúmeros títulos com o Real Madrid e as suas participações nos Mundiais de 1962 e 1966", enfatizou o organismo máximo do futebol mundial ao recordar o antigo jogador e lenda do Real Madrid, cuja morte foi hoje anunciada pelo clube espanhol.

Gento é o maior recordista de títulos europeus de clubes, com a conquista de seis troféus da Taça dos Clubes Campeões Europeus com os merengues, disputando nas cinco primeiras Taças da história da competição, entre 1955 e 1960, e depois em 1965/66.

A hegemonia blanca acabaria por ser travada pelo Benfica nas épocas de 1960/61 e 1961/62, com os dois títulos europeus das águias, o segundo diante do Real Madrid (5-3), em Amesterdão, e com Gento também na equipa espanhola.

A morte do antigo extremo, figura incontornável do futebol mundial e do madridismo, tem merecido o pesar de vários organismos, como a La Liga, a Associação de futebolistas espanhóis, o Conselho Superior dos Desportos ou o Comité Olímpico espanhol, e também de jogadores.

Em nota nas redes sociais, a Liga espanhola lamentou a morte do presidente honorário do Real Madrid, lembrando o facto de Gento ser o único jogador com seis títulos europeus, e endereçou as condolências a familiares e amigos do antigo jogador.

A Associação dos Jogadores sublinhou que Gento foi "um dos futebolistas mais importantes da história do futebol, uma lenda do Real Madrid e da seleção", e o Conselho Superior dos Desportos definiu-o como uma "lenda".

"É um dia triste para o desporto espanhol. Despedimo-nos de um dos seus mitos. Sempre o recordaremos pela sua luta, pelos seus êxitos e por ser o pioneiro de uma das melhores competições do planeta. Até sempre, Paco Gento. Até sempre "Galerna del Cantábrico" [alcunha devido às fortes ventanias da região da Cantábria]", escreveu O Comité Olímpico espanhol.

O guarda-redes belga Courtois, do Real Madrid, evocou a "lenda do madridismo", mas também os ex-jogadores Arbeloa e Michel deixaram elogios a Gento, assim como o basquetebolista Pau Gasol, antiga estrela do FC Barcelona e da NBA.