FIFA pondera realizar jogos de qualificação de seleções só em outubro

Redação com Lusa

Wenger, diretor de desenvolvimento da FIFA, admitiu que a "forma atual como são realizados os jogos de seleções não é a mais adequada"

Alvo de várias críticas por parte das Ligas europeias em relação à sobrecarga do calendário competitivo e, por inerência, às paragens internacionais, a FIFA está na disposição de realizar compromissos oficiais de seleções apenas num único mês.

"O calendário atual está desfasado. Há paragens em setembro, outubro, novembro, março e junho e em julho inicia-se a temporada. É demasiado. Deve-se reagrupar as fases de apuramento para evitar viagens. Agosto e setembro ficariam só para as competições de clubes e outubro para qualificações. De novembro até ao fim da época, haveria só futebol de clubes. Há que reorganizar as coisas", afirmou Arsène Wenger, diretor de desenvolvimento da FIFA, esta quinta-feira, à Imprensa.

O antigo treinador francês reiterou que "a forma atual como são realizados os jogos de seleções não é a mais adequada" para os clubes, pelo que "há que reduzir jogos" e torná-los "muito mais interessantes" e, inclusive, "dar as mesmas oportunidades".

O modelo apresentado por Arsène Wenger prevê a redução de cinco janelas para uma para a realização de encontros de qualificações de seleções, formato "mais organizado e eficiente" que "dará mais descanso" aos jogadores.

Questionado, ainda, sobre a possibilidade de realização de Campeonatos de Mundo de dois em dois anos (e não de quatro em quatro como vigora), o que mereceu a reprovação do presidente da UEFA, Wenger remeteu uma decisão para uma votação global.

"No geral, há uma resposta positiva a essa [eventual] mudança, mas terá de ser tomada de forma democrática pelas 211 federações que integram a FIFA", referiu o diretor de desenvolvimento da FIFA e autor dessa sugestão de encurtamento do intervalo de tempo entre cada edição.

O órgão que tutela o futebol mundial pretende implementar esse modelo (bianual) a partir de 2026, com a realização do Mundial no Canadá, EUA e México, seguindo-se outra edição da competição intercontinental em 2028.