FIFA nega alteração à duração dos jogos de futebol de 90 para 100 minutos

A FIFA garantiu que não haverá alterações à regras relativas à duração dos jogos de futebol num dia em que começou a circular a informação de que poderia haver uma mudança de 90 para 100 minutos nas partidas.

Em resposta a "certas notícias e rumores", a FIFA adiantou esta quarta-feira que "não haverá mudanças nas regras relativas à duração dos jogos de futebol no Mundial'2022 ou noutra qualquer competição".

No dia de hoje, começou a circular na imprensa internacional a informação - inicialmente adiantada pelo Corrierre dello Sport - de que o organismo que rege o futebol mundial estaria a ponderar alterar a duração dos jogos de 90 para 100 minutos já no Mundial do Catar. A FIFA decidiu então negar que isso possa vir a acontecer.