FIFA não aceita transferência do Barcelona, registada 18 segundos depois da hora

Julián Araujo registado fora de tempo, tal como na transferência de Jovane do Sporting para o Valladolid

O Barcelona já foi informado pela FIFA que o organismo não aceitou a transferência de Julián Araujo, proveniente do LA Galaxy.

A FIFA determinou que a transferência não se fez fora do tempo devido à falha informática no sistema do organismo, mas sim por outros motivos que são da responsabilidade dos dois clubes, pelo que não aceitou a transferência.

Assim, o lateral mexicano/americano de 21 anos continuará no clube da MLS.

Segundo várias fontes, a transferência entrou no sistema 18 segundos depois do fecho do mercado.

O caso, refira-se, é semelhante ao de Jovane Cabral, do Sporting para o Valladolid.

Julian Araujo will not transfer to Barcelona from the LA Galaxy, FIFA has ruled. Paperwork filed 18 seconds late. All parties made their cases. FIFA not convinced.



Araujo remains an LA Galaxy player. There was optimism this would be overruled, but alas, it was not. pic.twitter.com/UBwY00JiSI - Tom Bogert (@tombogert) February 3, 2023