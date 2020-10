FIFA felicita novo presidente da federação da Guiné-Bissau

Presidente do organismo, Gianni Infantino, endereçou uma carta ao novo líder do organismo guineense, Carlos Teixeira, na sequência da sua eleição

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, felicitou o novo líder da Federação de Futebol da Guiné-Bissau (FFGB), Carlos Teixeira, a quem prometeu "ajuda pessoal" para desenvolvimento do potencial da modalidade no país.

"Convencido do potencial do futebol na Guiné-Bissau, pode contar com o meu apoio pessoal e ajuda da FIFA para atingir esse objetivo. As portas da sede da FIFA estarão sempre abertas para discutir o nosso desporto, o seu desenvolvimento, a sua promoção e os seus valores", refere Infantino, em nota dirigida a Carlos Teixeira.

O líder da FIFA, que visitou a Guiné-Bissau em janeiro passado, disse ser conhecedor da "liderança e experiência" do novo presidente da FFGB e não ter dúvidas de que vai ter "grande impacto no desenvolvimento" do futebol na Guiné-Bissau.

Infantino termina a mensagem com o desejo de boa sorte a Carlos Teixeira e à sua equipa, perante os desafios que terão pela frente ao longo dos quatro anos de mandato.

Carlos Teixeira foi eleito em 30 de setembro presidente da FFGB, em substituição de Manuel Lopes, suspenso de todas as atividades desportivas durante 10 anos, pelo Comité de Ética da FIFA.

O novo líder da FFGB deve tomar posse na próxima quinta-feira, dia 15 de outubro.