FIFA estuda aumento da lista de convocados para o Catar'2022

FIFA quer acautelar eventuais efeitos da pandemia de covid-19 e toma como exemplo o aumento dos plantéis das seleções que disputaram o último Campeonato da Europa

As seleções presentes no Mundial de 2022 poderão ter mais jogadores à disposição. A FIFA está a estudar, segundo o portal "Inside World Football", a possibilidade de serem chamados 26 futebolistas, mais três em relação à habitual convocatória.

Como base para esta mudança, o organismo que tutela o futebol mundial considera os efeitos da pandemia de covid-19 e a própria data de realização do Catar'2022, dado que se realiza a meio da próxima temporada desportiva (2022/23).

A FIFA, ademais, toma como exemplo os 26 jogadores que integraram as respetivas seleções que disputaram o último Campeonato da Europa,

O "Inside World Football" refere que a decisão da FIFA deverá ser conhecida no final do próximo mês de março, em audiência do congresso do organismo. Mas esta não será a única mudança a aplicar no próximo Campeonato do Mundo.

O órgão liderado por Gianni Infantino pondera, igualmente, autorizar cinco substituições - e não só três - no decurso de cada jogo da prova a iniciar em 21 de novembro, acautelando eventuais incertezas e perturbações devido à covid-19.