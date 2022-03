FIFA divulga procedimentos do sorteio da fase de grupos do Mundial

No Pote 1 estará o Catar, país que organiza o Mundial, e as sete melhores seleções tendo em conta o ranking FIFA. Se chegar lá, Portugal vai ser cabeça de série.

A FIFA divulgou esta terça-feira um manual com os procedimentos para o sorteio do Campeonato do Mundo de 2022, no Catar. A referência para definir os potes é a classificação de cada seleção no ranking, sabendo que o país organizador ficará, desde já, no pote 1.

Assim, o Catar tem atribuída a posição A1 do Pote 1. Os restantes sete lugares serão atribuídos aos primeiros sete classificados do ranking - Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Espanha estão garantidos. Itália ou Portugal poderão ocupar a última vaga. A seleção portuguesa é oitava colocada no ranking, pelo que se conseguir vencer o play-off, será cabeça de serie (Itália é sexta, mas seria eliminada, no caso de Portugal seguir em frente).

Importa também referir que apenas 29 das 32 seleções participantes serão conhecidas à data do sorteio - 1 de abril. Isto acontece devido à covid-19 e à guerra na Ucrânia, eventos que provocaram o adiamento de alguns jogos para junho.

Voltando aos potes, o segundo integrará as seleções entre as posições 8 e 15 do ranking; o terceiro será composto pelas oito seleções seguintes e o quarto terá mais oito seleções.

Equipas da mesma confederação serão separadas pelos diferentes grupos, exceção feita às europeias que, por serem 13, não poderão ficar todas separadas - cinco dois oito grupos terão duas equipas da Europa.

As seleções já apuradas: Catar, Brasil, Argentina, Espanha, Inglaterra, França, Croácia, Sérvia, Suíça, Bélgica, Dinamarca, Países Baixos, Alemanha, Irão e Coreia do Sul.