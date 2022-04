A FIFA divulgou esta sexta-feira, data marcada pelo sorteio do Mundial'2022, a primeira música oficial do torneio. Chama-se "Hayya Hayya (Better Togheter)" e é da autoria de Trinidad Cardona, Davido and Aisha. Esta é a primeira música de uma série de canções que serão lançadas ao longo dos próximos meses até ao início da prova, a 21 de novembro de 2021. É a primeira vez que há mais do que uma canção oficial num Mundial.