FIFA discute mudanças hoje: Liga das Nações pode ser alargada a todo o planeta

Um Mundial a cada dois anos, conforme tinha pensado a FIFA, parece ter sido totalmente descartado, dada a forte oposição dos clubes europeus. Mundial de clubes com 24 equipas pode continuar.

A realizar durante o dia de hoje em Doha, no Catar, o Congresso da FIFA vai ficar marcado pelas conversações relativas à reconfiguração do calendário internacional, mais concretamente ao provável alargamento da Liga das Nações a todo o planeta. Esta e outras medidas não estarão em votação, mas os delegados da FIFA vão ser confrontados com as possíveis novidades.

A Liga das Nações foi pensada e desenhada pelo português Tiago Craveiro e é atualmente disputada na Europa (UEFA) e na América do Norte (CONCACAF), prevendo-se que, em 2024, passe a realizar-se a nível global, também com as participações de África, Ásia, Oceânia e América do Sul.

A solução é vista como a alternativa ideal à ideia de um Mundial a cada dois anos, apresentada por Arséne Wenger e que mereceu contestação quase unânime na Europa, a contas com um calendário apertado e, como tal, demasiado exigente para os atletas.

O presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, disse mesmo nos últimos dias que um Mundial a cada dois anos já nem está em cima da mesa. "Isso para nós nem é hipótese e por isso não vai ser discutido. É uma ideia que não existe e não posso ser mais claro quanto a isso", afirmou o também presidente da ECA (Associação Europeia de Clubes).

Também de pé está a redução das datas de seleções de cinco para quatro períodos, continuando em equação, da mesma forma, a realização de um Mundial de Clubes com 24 equipas, que era para ter sido disputado em 2021, mas acabou por ser adiado devido à pandemia. O novo calendário internacional não é aprovado hoje, mas deve vir a sê-lo ainda antes do fim do ano civil, prevendo-se que entre em vigor em 2024.

Expulsão da Rússia em discussão

Uma das votações da ordem de trabalhos deste congresso da FIFA diz respeito à "suspensão ou expulsão de uma federação membro" (ponto 4). Em causa pode estar a expulsão da Rússia do organismo, o que aconteceu nos Anos 70 à África do Sul como sanção pelo racista regime político do Apartheid. Aliás, ontem, na reunião do Conselho Geral da FIFA, foi ratificada a exclusão e suspensão de clubes e seleções russas das competições organizadas pela entidade. A medida surgiu como consequência da invasão da Ucrânia pela Rússia.