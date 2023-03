Proteção da saúde dos jogadores: FIFA discute criação de novo grupo de trabalho

Jogadores querem rever a calendarização internacional dos jogos.

O Conselho da FIFA reúne-se a partir de terça-feira em Ruanda e irá discutir a possível criação de um grupo de trabalho sobre a proteção da saúde dos jogadores.

O tema é abordado há vários anos pelos jogadores de futebol, que se queixam da dificuldade da sequência da calendarização dos jogos internacionais.

Este grupo de trabalho, caso seja aprovado, será composto por elementos da FIFPRO, do sindicato dos jogadores profissionais, e de especialistas técnicos e médicos. Terá ainda como função refletir e fazer um balanço de todas as restrições, sejam médicas, organizacionais ou financeiras, de forma a garantir que as decisões possam ser executadas em todo o mundo.

Os principais temas que serão propostos e debatidos são: um período de descanso anual obrigatório, um mínimo de 72 horas de descanso entre dois jogos, um dia de descanso por semana obrigatório e por fim, o respeito, pelos atores do futebol, das medidas de proteção para o bem-estar dos jogadores em qualquer parte do mundo.