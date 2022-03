FIFA confirma suspensão de contratos na Ucrânia e na Rússia

Medida temporária no regulamento de transferências permite a jogadores e treinadores assinarem, excecionalmente, por clubes de países onde as janelas de transferências já estão encerradas

Através de um comunicado partilhado no seu sítio oficial, a FIFA confirmou que os contratos de todos os jogadores registados nas federações da Ucrânia e da Rússia - a nível de futebol e futsal nas vertentes masculina ou feminina - estão automaticamente suspensos até ao final da presente época desportiva. A medida temporária no regulamento de transferências permite a jogadores e treinadores assinarem, excecionalmente, por clubes de países onde as janelas de transferências já estão encerradas, desde que o contrato seja válido apenas até 30 de junho de 2022.

O organismo que rege o futebol mundial também esclarece que a documentação necessária para as futuras transferências de jogadores a atuarem nos campeonatos ucraniano e russo têm de dar entrada no TMS (Transfer Matching System) até ao próximo dia 7 de abril. Refira-se que as equipas só podem inscrever, no máximo, dois jogadores que beneficiaram desta medida temporária motivada pela guerra na Ucrânia para encerrarem os seus contratos.