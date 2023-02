FIFA começa a revelar finalistas dos prémios The Best

Para já, ainda só são conhecidos os três finalistas ao prémio de melhor guarda-redes

A FIFA começou esta quarta-feira a divulgar os finalistas aos prémios The Best de 2022, começando pelos guarda-redes.

Nesta categoria, os três que vão discutir o prémio são Emiliano "Dibu" Martínez, campeão do Mundo pela Argentina e jogador do Aston Villa, Thibaut Courtois (internacional belga do Real Madrid) e Yassine Bono (internacional marroquino e grande sensação do Mundial que joga no Sevilha).

Os vencedores serão conhecidos numa cerimónia em Paris no dia 27 de fevereiro.