FIFA ameaça rescindir com hotéis do Catar se discriminarem hóspedes sexualmente

Das 69 unidades de alojamento, só cerca de metade respondeu, num inquérito realizado, não ter problemas em acolher casais do mesmo sexo. País compromete-se a "proporcionar experiência inclusiva" a todos

O aviso da FIFA está feito. Os hotéis do Catar que integram a lista oficial de alojamento para o Campeonato do Mundo devem receber os hóspedes de "forma não discriminatória" ou vão sofrer a rescisão dos contratos estabelecidos pelo órgão.

"Os hotéis, bem como qualquer outro prestador de serviços associado ao Campeonato Mundial da FIFA, que não cumpram os elevados padrões estabelecidos pelos organizadores, terão os seus contratos rescindidos", comunicou a FIFA.

A ameaça da FIFA surge após meios de comunicação social escandinavos terem revelado, através de inquérito, que três de 69 hotéis contratualizados admitem barrar casais do mesmo sexo e outros vinte recusarão caso os hóspedes mostrem publicamente serem homossexuais - esta orientação é, recorde-se, proibida por lei no Catar. Dos 69 hotéis, apenas cerca de metade (33) respondeu não ter oposição.

Desde a publicação do relatório, citado pelo "The Guardian", a FIFA estabeleceu contacto com o Comité Supremo para Entrega e Legado para "assegurar que os hotéis mencionados sejam mais uma vez sensibilizados para requisitos rigorosos em relação ao acolhimento de hóspedes de uma forma não discriminatória".

Por sua vez, o Comité Supremo para Entrega e Legado garantira que o Catar, descrito como "país conservador", está "empenhado em proporcionar uma experiência inclusiva, acolhedora, segura e acessível a todos" que lá forem assistir ao Mundial e garantiu "aderir às exigências da FIFA em matéria de direitos humanos".