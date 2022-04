FIFA agradece à ONU: "Em tempos difíceis, marcados por conflitos e divisões, é um sinal do poder do futebol"

Imagem do Congresso da FIFA no Catar

FIFA satisfeita com importância dada pela ONU ao Mundial'2022

A FIFA manifestou-se satisfeita com a resolução da ONU que reconhece o Mundial de futebol Catar2022 como o primeiro grande evento a decorrer no Médio Oriente e destaca o seu papel na construção de um legado de paz.

A resolução das Nações Unidas, aprovada em Assembleia Geral em 8 de abril, destaca o papel do desporto e, em especial, do futebol, pela sua popularidade, na promoção da paz e do respeito pelos direitos humanos, igualdade de género e proteção de mulheres e crianças.

"Em tempos difíceis, marcados por conflitos e divisões, a aprovação consensual pela Assembleia Geral das Nações Unidas, é um sinal claro do poder do futebol como ferramenta para o entendimento mútuo, tolerância, inclusão e paz. É também um reconhecimento do importante papel da FIFA", afirmou Gianni Infantino, presidente do organismo máximo do futebol mundial.

Infantino referiu ainda que o Mundial Catar2022, que decorrerá entre 21 de novembro e 18 de dezembro, é importante para toda a região e foi um catalisador para que o país organizador reformasse a sua legislação laboral, respeitando os direitos humanos.