"Ficou claro que Inzaghi esteve atento ao jogo da Juventus contra o FC Porto"

Filippo Inzaghi, treinador do Benevento

Abordagem do treinador do Benevento ao jogo de domingo com a Juve elogiada por jornal italiano.

A presente temporada não está a correr de feição à Juventus, que, além da eliminação diante do FC Porto nos oitavos de final da Champions, ficou mais longe da revalidação do título de campeã italiana, fruto da derrota caseira frente ao Benevento, por 1-0, no domingo.

Cristiano Ronaldo foi dos mais ativos e inconformados na equipa de Andrea Pirlo, mas nem por isso escapou à crítica da imprensa transalpina. Ao contrário da equipa visitante, que deu um importante passo rumo à permanência e recebeu fortes elogios pela atitude aguerrida colocada em campo no jogo de Turim. A fazer lembrar, segundo o Tuttosport, o... FC Porto.

"Ficou claro que Inzaghi esteve atento ao jogo da Juventus com o FC Porto", assinala o jornal italiano, que apontou os "problemas criativos" da Juve como principal dificuldade sentida pela equipa "bianconera".

O treinador do Benevento é, lá está, Filippo Inzaghi, figura icónica do futebol italiano que, como avançado, representou clubes como Parma, Juventus e Milan, além de ter contado 57 internacionalizações por Itália.