Cara de Baena ficou neste estado após a agressão de Valverde

Programa "El Chiringuito TV" captou imagens do extremo do Villarreal e foi possível ver algumas marcas da agressão de Fede Valverde, no final do encontro com o Real Madrid (2-3). Jogador do Submarino Amarelo já negou ter provocado o uruguaio

EXCLUSIVA @elchiringuitotv



Alex Baena, con el pómulo hinchado tras el puñetazo de Fede Valverde.



@pablopatinho7 pic.twitter.com/DkNkcPOWpv - El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 9, 2023