O ex-Real Madrid Guti considera que Benzema merece ganhar a Bola de Ouro. O prémio é entregue nesta segunda-feira.

A um dia da entrega da Bola de Ouro, Guti Hernández, antigo médio do Real Madrid, defendeu que Karim Benzema deve ganhar o troféu.

"Ficaria muito surpreendido se não dessem a Bola de Ouro a Benzema. Nisto do futebol não se pode ter a certeza, mas tudo o que ele fez no último ano com o Real Madrid... Individualmente não se ganham títulos, mas esteve fantástico", considerou o internacional espanhol, de 45 anos, numa entrevista ao jornal AS.

Benzema marcou 44 golos em 46 jogos do Real Madrid na época 2021/22. Conquistou a LaLiga e a Liga dos Campeões com os merengues.