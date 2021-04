Fica ou sai do Barcelona: "Messi já tem a decisão na cabeça"

Zubizarreta, grande figura do Barcelona, acredita que o craque argentino já saberá o que vai fazer no futuro

Zubizarreta, ex guarda-redes do Atlético e do Barcelona, ex diretor-desportivo do Barça, função que exerceu até 2015, falou à Rádio Catalunha, tendo abordado vários temas, mas, sobretudo, o futuro de Messi: "Messi tem o direito de pensar e decidir. Já disse ao presidente que há a possibilidade de ele continuar. A partir daí, se continuar, será maravilhoso. Mas também disse que se não ficar, há que continuar a jogar. E se, de facto, decidir ir-se, mesmo que alguns proponham a retirada da camisola, alguém da formação do Barça terá de jogar com o número dez, porque a vida tem de seguir".

Zubizarreta não se ficou por aqui e continuou a falar sobre o craque argentino. "No processo em que tomamos decisões, as coisas que se vão passando à nossa volta têm influência. São elementos que se vão somando e creio que o Messi já tem a decisão mais ou menos tomada. A final da Taça faz parte desses elementos que ajudam a confirmar as decisões, embora não acredite que seja decisiva", disse, prosseguindo o raciocínio: "Ele é veterano e todos temos o dia em que deixamos o futebol. Há dias em que se entra no carro e dá-se um clique. Em Atenas, com o 4-0 do Milan, deu-me esse clique, mas logo a seguir pensei que tudo se alteraria e continuaria, no entanto, 24 horas depois disse à minha mulher que tinha de procurar um clube. Messi é um futebolista e não um produto de marketing. Ele já tem idade para saber que às vezes se ganha e outras vezes se perde, o que importa é que se sinta bem no Barcelona".