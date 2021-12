Friburgo vence Bayer Leverkusen e ascende ao pódio da Bundesliga

Redação com Lusa

Emblema germânico, agora situado atrás do vice-líder Dortmund, saltou quatro lugares na tabela ao levar a melhor na receção aos "farmacêuticos"

O Friburgo subiu, este domingo, ao terceiro lugar do principal campeonato alemão (Bundesliga), ao vencer em casa o Bayer Leverkusen por 2-1, em jogo da 17.ª jornada da competição

O médio italiano Grifo inaugurou o marcador para a equipa da casa aos 33 minutos, na conversão de uma grande penalidade, mas ainda antes do intervalo (45+1) Aranguiz empatou para os visitantes.

O golo que permitiu ao Friburgo saltar do sétimo para o terceiro lugar da classificação geral da Bundesliga foi apontado por Schade, aos 84 minutos.

O Friburgo soma 29 pontos, mais um do que o recente adversário e o Hoffenheim, que são quarto e quinto classificados, respetivamente, e mais dois do que o Eintracht Frankfurt, sexto classificado, e do que o Union Berlim, que segue na sétima posição.

A principal liga alemã é liderada pelo Bayern de Munique, que soma 43 pontos, mais nove do que o Borussia Dortmund, atual segundo classificado, que no sábado perdeu, por 3-2, com o Hertha Berlim.