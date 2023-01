Fez história ao serviço do Liverpool e aos 26 anos vende frango frito

Jerome Sinclair não protagonizou a carreira que dele se esperava.

Jerome Sinclair é, atualmente, um nome que não diz muito no mundo do futebol, mas a verdade é que figura na história do Liverpool. O avançado é o mais jovem jogador a estrear-se pela primeira equipa dos reds. Fê-lo com 16 anos e seis dias no dia 26 de setembro de 2012, no triunfo por 2-0 frente ao West Bromwich, para a Taça da Liga inglesa.

Parecia o primeiro passo numa carreira de sucesso, mas o que se seguiu foi bem diferente. Sinclair, agora com 26 anos, fez apenas mais cinco jogos pelo Liverpool e esteve cedido ao Wigan. Passou ainda por Watford, Birmingham, Sunderland, Oxford United e Venlo, este clube dos Países Baixos.

Um percurso bem abaixo das expectativas. Em 2020/21, uma experiência no futebol da Bulgária, ao serviço do CSKA Sofia. Uma série de más decisões e problemas físicos ditaram o ponto final. Sinclair pensou então noutra carreira e adquiriu uma sucursal em Birmingham de uma cadeia de restaurantes de frango frito em julho passado.

Do futebol, agora apenas memórias de um ex-jogador que chegou a ser comparado com Sterling.