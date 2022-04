Feyenoord vence na receção ao Marselha e está mais perto da final da Liga Conferência

Um bis de Dessers e um golo de Sinisterra garantiu a vitória à formação neerlandesa

O Feyenoord venceu esta quinta-feira por 3-2 na receção ao Marselha, na primeira mão das meias-finais da Liga Conferência, dando um pequeno passo rumo à final da prova.

O conjunto neerlandês teve um começo fulgurante, com dois golos no espaço de dois minutos, aos 18 e 20, pelo avançado nigeriano Cyriel Dessers e pelo colombiano Luís Sinisterra, mas a reação forte do Marselha repôs tudo em pé de igualdade com os golos do avançado senegalês Bamba Dieng e do médio brasileiro Gerson, respetivamente.

No início da segunda parte, o central croata Duje Caleta-Car ofereceu literalmente o terceiro golo ao Marselha, com um atraso curto para o guarda-redes intercetado por Cyriel Dessers, que bisou, e o resultado não sofreu qualquer alteração até ao final.

O Feyenoord segue assim para a segunda mão com uma pequena vantagem de um golo, mesmo considerando que o segundo jogo se disputa no Vélodrome.

Os jogos da segunda mão das meias-finais da Liga Conferência realizam-se na próxima quinta-feira, 5 de maio, a partir das 20h, com a Roma a receber o Leicester e o Marselha a ser anfitrião do Feyenoord.