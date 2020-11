Festival arménio dá vitória à Roma de Paulo Fonseca

Mkhitaryan foi o herói da Roma no jogo com o Génova

Redação com Lusa

Mkhitaryan marcou três golos e ofereceu os três pontos à equipa da capital. Inter e Atalanta empataram.

O futebolista arménio Henrikh Mkhitaryan marcou hoje os três golos da vitória da Roma em Génova, por 3-1, que permitiu à equipa treinada pelo português Paulo Fonseca subir ao terceiro lugar da Liga italiana, na sétima jornada.

O médio ofensivo inaugurou o marcador aos 45+3 minutos e acabou por marcar outros dois tentos, que se revelaram decisivos, aos 66' e 85', já depois de o croata Marko Pjaca ter reposto a igualdade para os genoveses, aos 50'.

Os "giallorossi", que entraram nesta ronda em oitavo lugar, ascenderam, de forma provisória, ao terceiro da Serie A, com 14 pontos, logo atrás do Sassuolo (15), segundo colocado, e do líder AC Milan (16), que este domingo recebe o Verona.

Esta ascensão da formação comandada por Paulo Fonseca ao pódio deveu-se, em parte aos "deslizes' de Inter Milão, Atalanta e da campeã Juventus, que hoje cedeu o golo do empate da Lazio (1-1), aos 90+5 minutos, da autoria do avançado equatoriano e ex-jogador do Sporting Felipe Caicedo.

Antes, o internacional português Cristiano Ronaldo adiantou os "bianconeri', aos 15 minutos, anotando o sexto tento na prova e juntando-se a Andrea Belotti (Torino) no segundo lugar da tabela dos marcadores, apenas atrás do veterano Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), de 39 anos, que já faturou sete vezes.

Cristiano Ronaldo acabou por ser substituído, aos 76 minutos, pelo argentino Paulo Dybala, pelo que já não assistiu em campo ao golo de Caicedo.

A Juventus, que tem apenas uma vitória nos últimos quatro encontros da prova, caiu para o quarto lugar, com 13 pontos, os mesmos da Atalanta, que também registou uma igualdade 1-1 na receção ao Inter, que surge logo atrás na classificação, com 12.

Os "nerazzurri" estiveram na frente do marcador, graças a um golo do argentino Lautaro Martínez, aos 58 minutos, só que, aos 79, o russo Aleksey Miranchuk fixou o empate final entre dois conjuntos que continuam longe do fulgor da época passada.

No outro jogo do dia, o Torino saiu da zona de despromoção, ao empatar 0-0 na receção ao lanterna-vermelha Crotone, que contou com o lateral português Pedro Pereira no onze.

A sétima jornada da Serie A fecha ainda hoje, com as partidas Bolonha-Nápoles e AC Milan-Verona.